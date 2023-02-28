في لفتة طيبة.. "طلعت مصطفى" تكرم فرد أمن لإنقاذ حياة سيدة مسنة بالرحاب

في لفتة طيبة من مجموعة طلعت مصطفى ، قام اللواء/ علي السبكي ، رئيس قطاع الأمن بالمجموعة ، واللواء/ محمد الشرقاوي، نائب رئيس قطاع الأمن ، بتكريم فرد أمن بمكافأة مالية مجزية وذلك لشجاعته في إنقاذ حياة سيدة مسنة بالرحاب.

وقدم اللواء/ علي السبكي شكره وتقديره لفرد الأمن لشجاعته وتفانيه في أداء مهام عمله، وأكد أن إقدام فرد الأمن على إنقاذ السيدة المسنة هو محط اعتزاز وتقدير من قيادات مجموعة طلعت مصطفى وأيضا قطاع الأمن وكافة العاملين بالمجموعة .

ورحب سكان الرحاب بهذه المبادرة الطيبة من مجموعة طلعت مصطفى، وأكدوا أن التكريم يأتي تشجيعا لفرد الأمن على يقظته وإخلاصه في العمل .

وكان حريق قد شب في الوحدة السكنية التي تقطن بها السيدة ، وبمجرد ان لاحظ فرد الأمن دخان كثيف يتصاعد من شباك المطبخ ، اخطر ادارة الامن التي اخطرت المطافىء، ثم صعد إلى الشقة فورا - قبل وصول سيارات المطافئ بدقائق - وقام بكسر الباب لإنقاذ السيدة المسنة ، والتي تستخدم كرسي متحرك .