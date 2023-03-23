شعبة «الهدايا والألعاب»: 1.3 مليون فانوس فى الأسواق.. ونصدّر إلى إيطاليا والسعودية

تنتج مصر من الفانوس سنوياً أكثر من مليون قطعة، وتصل القيمة الإجمالية لتكاليف صناعته إلى ملايين الجنيهات، فتعج الأسواق فى مصر بأنواع مختلفة من الفوانيس قبل شهر رمضان الكريم، تبدأ صناعتها داخل الورش، وتخرج إلى الشارع ليحتفل بها المصريون، كما تصدّر مصر إلى الخارج آلاف الفوانيس فى كل موسم، فهى وجهة رئيسية لبعض الدول.

«صفا»: النجارون وربات البيوت اقتحموا الصناعة بالخرز والخشب وشغل «الهاند ميد»

حاورت «الوطن» بركات صفا، نائب رئيس شعبة الهدايا وألعاب الأطفال بالغرفة التجارية، وتحدّث عن صناعة الفانوس فى مصر والتصدير إلى الخارج والعقبات التى تواجه صناعته.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى صناعة الفانوس فى مصر؟

- صناعة الفوانيس من الصناعات الصغيرة ينتجها الكثير من الورش، ومنطقة «تحت الربع» من أشهر المناطق فى مصر، وهى صناعة متوارثة، ولكن تطورت خلال السنوات الماضية، ولم يعد الإنتاج مقتصراً على الورش والمصانع فقط، بل شارك الكثير من الأسر وربات المنازل فى صناعة الفانوس الخرز فى البيوت، وبدأوا فى دخول الأسواق منذ عامين أو ثلاثة، وأصبح للنجارين دور أيضاً فى الصناعة عن طريق تصميم الفانوس الخشب.

كيف تفوقت مصر على الفانوس الصينى؟

- بعد قرار حظر استيراده ونفاده من الأسواق، بدأ التجار فى مصر بوضع اللمسات الفنية على أعمالهم للتفوق على الفانوس الصينى، فلم يعد يغنى ويضىء فقط، بل ظهرت شخصيات داخل الفانوس، مثل شخصيات كرتونية رمضانية، بوجى وطمطم وبكار وبسنت ودياسطى ومظاهر رمضانية أخرى.

ماذا عن حجم صادرات مصر من فانوس رمضان؟

- نصدّر هذا العالم الفانوس إلى إيطاليا والسعودية وليبيا وغزة والأردن ودول أخرى، حيث قدّمت الكثير من الدول طلبات للحصول على كميات من الفوانيس، وبعض رجال الأعمال كانوا فى مصر قبل أسبوعين أو ثلاثة لرؤية الأسعار والأنواع المتوافرة، ويتم التصدير عن طريق مكاتب شحن، لأنه لا تتوافر خطوط شحن منتظمة مع هذه الدول، وبسبب المشكلات التى تعانى منها الصين الفترة الأخيرة، أصبح هناك إقبال تجارى على مصر، والاستمرار فى تشجيع الصناعة سيدر إيرادات أكثر من التصدير.

كم عدد الفوانيس المتوافرة فى الأسواق هذا العام وحجم الإنفاق على الصناعة؟

- مليون و300 ألف فانوس هو إجمالى الناتج المحلى من فانوس رمضان بمصر العام الحالى، وهو أقل بمقدار نصف مليون عن العام الماضى، ووصل حجم الإنفاق هذا العام على صناعة الفانوس 100 مليون جنيه.

ما المشكلات والعقبات التى تواجه صناعة فانوس رمضان؟

- أبرز عقبة تواجه الصناعة هى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج، إذ ارتفع ثمنها من 18 ألف جنيه قبل 4 سنوات إلى 52 ألف جنيه هذا العام، وكلما يزيد ثمن المستلزمات يقل الإنتاج، وأيضاً مشكلة تراخيص الورش، فهى صناعة متناهية الصغر وتحتاج إلى أيدٍ عاملة كثيرة، كما تساعدنا بعض الأسر المنتجة، فيجب تسهيل الحصول على التراخيص، فهى ورش ومصانع غير ضارة بالبيئة، ويجب دعم أصحابها بوضع قوانين لتسهيل ذلك.

ما سر عدم انقراض الفانوس المصنوع من الصاج رغم ظهور أنواع كثيرة وتطور التكنولوجيا؟

- كل فانوس له اتجاه معين ويخاطب فئة معينة فى المجتمع، الفانوس الصاج يعلّق كديكور أمام المحلات والبيوت وفى الشرفات والشوارع، والفانوس البلاستيك للطفل ليلعب به، والفانوس المعدن للهدايا وللديكور أيضاً.

نهضة صناعة الفوانيس

تنهض مصر بصناعة الفوانيس خلال موسم رمضان بتصنيع المستلزمات والخامات اللازمة داخل مصر، والشىء الوحيد الذى لا تنتجه مصر هو وحدة الصوت والضوء للفانوس اللعبة التى تغنى وتضىء وتنتج بكثافة فى الصين، والمشكلة الكبيرة أن لعب الأطفال ليست مصنفة ضمن الخريطة الصناعية للهيئة العامة التنمية الصناعية.