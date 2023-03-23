«الخارجية الفرنسية»: على إسرائيل تحمل مسؤوليتها في حماية المدنيين الفلسطينيين

قال السفير باتريس بولي، مسؤول التواصل باللغة العربية بالخارجية الفرنسية، إن فرنسا تدين أعمال العنف والإرهاب مهما كانت، وتدعو كل الأطراف في فلسطين وإسرائيل إلى ضبط النفس والامتناع عن أي قرار أو أي معاملة تساهم في التصعيد.

حماية المدنيين الفلسطينيين نقطة مهمة جدا

وأضاف بولي، في حواره على قناة «إكسترا نيوز»، ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى تحمل مسؤوليتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، لأن هذه نقطة مهمة جدا، فهذه مسؤولية القوات التي تحتل هذه المناطق.

الهدف ليس إدانة طرف بل الرجوع إلى المفاوضات

ولفت باتريس بولي إلى أن الهدف ليس إدانة طرف، بل الرجوع إلى المفاوضات، وندعم حل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام واستقرار، والقدس عاصمة لكل دولة، فالرسالة الفرنسية هي التشجيع إلى الامتناع عن العنف والعودة للمفاوضات.

وبشأن ليبيا، قال إن فرنسا تدعم جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، بعد أن قدم رؤيته لإقامة انتخابات في ليبيا، وحوار بين الأطراف، والأخذ في عين الاعتبار المقترحات التي قدمها ممثل الأمم المتحدة.