2 مليون شخص يشاركون في مظاهرات فرنسا بسبب قانون التقاعد

أفادت وسائل الإعلام الفرنسية باشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين في باريس، خلال مظاهرات فرنسا ضد قانون التقاعد، والتي ينظمها المواطنون منذ عدة أيام على التوالي.

مظاهرات فرنسا اندلعت بعد إعلان تطبيق قانون التقاعد

وكان قد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يريد تطبيق قانون إصلاح التقاعد بنهاية السنة، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية «أ.ف.ب»، والتي أدت إلى اندلاع مظاهرات فرنسا.

ولفت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن «الإصلاحات هي من أجل المصلحة العامة، ولا بد أن يدخل القانون حيز التنفيذ قبل نهاية العام»، مشيرا إلى «أننا لن نقبل أي جنوح للعنف، وأتحمل مسؤولية أن الإصلاحات لا تحظى بشعبية»، مؤكدا «أنني أدعو النقابات لاستئناف الحوار، في الأسابيع المقبلة».

عدد المشاركين في مظاهرات فرنسا يقدرون بـ 1.08 مليون شخص

من جهتها قدرت وزارة الداخلية الفرنسية أعداد المتظاهرين في جميع أنحاء فرنسا بـ 1.08 مليون شخص، في حين قال مصدر نقابي إن أعداد المتظاهرين في مظاهرات فرنسا الخميس، وصلت إلى 3.5 مليون متظاهر.

ووقعت أعمال عنف خلال مظاهرات فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد، اليوم الخميس، في باريس، حيث قام مئات المحتجين، بتحطيم واجهات متاجر، في حين تصاعدت الاحتجاجات في كافة أنحاء فرنسا.

وأعلنت الشرطة توقيف 14 شخصا قبيل الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي (16.00 بتوقيت جرينتش)، وقالت إن نحو ألف ممن وصفتهم بـ «العناصر المتطرفة» متواجدون في التظاهرة، وأضافت أن الحوادث محصورة في موكب فرعي، فيما موكب النقابات يتقدم «بشكل طبيعي».