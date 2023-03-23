الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع مراتب بالقليوبية

دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب بمصنع للمراتب بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور، وذلك لمنع امتداد الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له.

بلاغ بحريق في مصنع بالعبور

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا بنشوب حريق بمصنع مراتب، بدائرة قسم العبور.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق لفحصه والوقوف على أسباب اشتعال النيران به.

لا يوجد مصابون في حريق العبور

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، أنه لا يوجد أي إصابات حتى الآن جراء الحريق وجار السيطرة عليه وتقدير حجم الخسائر.

وكشفت غرفة عمليات محافظة القليوبية، أن مرفق الإسعاف دفع بـ6 سيارات إسعاف للمشاركة في نقل أي مصابين جراء حريق شب بمصنع للمراتب بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، حيث لا يوجد ثمة مصابين حتى الآن جراء الحريق ولا زالت قوات الحماية المدنية تواصل أعمال الإطفاء والسيطرة على النيران دون أن تمتد للمناطق المجاورة لها.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق بمصنع مراتب بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق، وتبين نشوب حريق بمصنع مراتب بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء؛ للسيطرة على النيران وإخماد ها دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.