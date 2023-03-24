مواعید عرض ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي الحلقة الثانية والقنوات الناقلة

انطلقت أولى حلقات مسلسل ضرب نار بطولة الفنانة یاسمین عبدالعزیز والفنان أحمد العوضي، أمس، لذا يبحث الجمهور عن مواعید عرضه، والقنوات الناقلة، تزامنا مع ثاني أيام شهر رمضان الكريم.

مواعید عرض ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي والقنوات الناقلة

ومواعید عرض ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي الحلقة الثانية والقنوات الناقلة، على قناة أون، عبر تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث وقصة مسلسل ضرب نار

ومن بين أحداث مسلسل ضرب نار تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.