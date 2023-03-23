مسلسل ضرب نار الحلقة الأولى.. تعرف على مواعيد العرض

يتساءل جمهور الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن مواعيد عرض مسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، حيث يبدأ اليوم تزامنا مع أول أيام رمضان، ويضم الكثير من الأحداث المثيرة.

مسلسل ضرب نار الحلقة الأولى

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

أبطال مسلسل ضرب نار مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

ومن بين أحداث مسلسل ضرب نار تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.