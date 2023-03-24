رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار في القاهرة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:56 ص | الجمعة 24 مارس 2023
تنقيب عن الآثار - صورة أرشيفية

تنقيب عن الآثار - صورة أرشيفية

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، ملك شخص غير متواجد ويعمل بإحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف العقار، وضبط 4 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على حفرة بعمق 12 مترا، كما جرى ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

«الداخلية: تحرير 282 مخالفة للمحال التجارية غير الملتزمة بمواعيد الإغلاق

«الداخلية» تنظم المؤتمر السابع لمكافحة جرائم غسل الأموال

«الداخلية»: ضبط كمية من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة في الشرقية

«الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير مستلزمات الأسر المصرية
بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع