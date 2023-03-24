ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار في القاهرة

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، ملك شخص غير متواجد ويعمل بإحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف العقار، وضبط 4 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على حفرة بعمق 12 مترا، كما جرى ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.