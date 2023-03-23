«الداخلية»: ضبط كمية من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة في الشرقية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، نشاطا لعدد 5 من العناصر الإجرامية، لثلاثة منهم معلومات جنائية، تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، وحيازتهم للأسلحة والذخائر غير المرخصة، للدفاع عن تجارتهم الآثمة، متخذين من دائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

330 ألف جنيه قيمة المضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، ومديرية أمن الشرقية، تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزتهم 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2.4 كيلوجرام، و8 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلوجرام، و4 بنادق آلية، 2 طبنجة، 8 خزينة أسلحة نارية، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، 3 سيارات، مبالغ مالية، وعملات محلية وأجنبية، و5 هواتف محمولة، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 330 ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.