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«صوتك مسموع» تستجيب لشكوى المواطنين بطنطا وتزيل سورا مخالفا دون ترخيص

كتب:

وائل فايز
01:13 م | الجمعة 24 مارس 2023
إزالة مخالفة بناء

إزالة مخالفة بناء

استجابت مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لحل مشكلات المواطنين والتفاعل معه، للشكوى الخاصة ببناء سور مخالف بدون ترخيص بطنطا بمحافظة الغربية.

وتواصلت مبادرة «صوتك مسموع» على الفور مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، وجرى توجيه حملة لهدم السور المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإزالة أسباب الشكوى.

الاستجابة لشكوى المواطنين 

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للقائمين على مبادرة «صوتك مسموع» والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالاستجابة الفورية والعاجلة لشكاوى المواطنين، والعمل على إيجاد حلول سريعة، وإزالة أسباب الشكاوى، وذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.