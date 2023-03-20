وزير التنمية المحلية يوجه بالمتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالمتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين التي ترد لمبادرة «صوتك مسموع» التابعة للوزارة، مبينًا أنَّه تمّ تخصيص فاكس رقم (33374892) لتلقي شكاوى المواطنين عليه كإجراء جديد للتيسير على المواطنين.

وأوضح أن ذلك يأتي إضافة إلى باقي وسائل التواصل الفوري مع فريق العمل، وهي رقم واتس آب (01150606783)، ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» www.facebook.com/sotakmasmwo، والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg، وذلك تيسيرًا على المواطنين بمختلف المحافظات وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها بأسرع وقت.

مبادرة «صوتك مسموع»

يذكر أنَّ مبادرة «صوتك مسموع» أطلقتها وزارة التنمية المحلية في شهر أكتوبر 2018 لتلقي اقتراحات وشكاوى المواطنين فيما يتعلق بملفات الإدارة المحلية من أعمال النظافة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات والفساد والسلع والخدمات التي تقدمها الوحدات المحلية بالأحياء والمدن والقرى.