«التنمية المحلية» ترفع درجة الاستعداد تحسبا للطقس السيئ في المحافظات

وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظات بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، والمتابعة الميدانية من القيادات المحلية لتواجد المعدات اللازمة لشفط مياه الأمطار بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية وشركات المياه والصرف الصحي في المحافظات، لإعادة الأمور إلى طبيعتها سريعا، وحرصا على توفير بيئة آمنة للمواطنين والمركبات وتيسير الحركة المرورية.

موجة الطقس غير المستقر

و أوضح الوزير أنّ تقرير غرفة عمليات الوزارة بشأن موجة الطقس غير المستقر الذي تتعرض له البلاد، أكد تعرض بعض المحافظات لتقلبات حادة في الأحوال الجوية بدءا من اليوم، خاصة مع بدء فصل الربيع، حيث رصد التقرير استمرار غلق مينائي العريش البحري في شمال سيناء، والسخنة في السويس، نظرا لزياده سرعة الرياح وارتفاع الأمواج عن الحد المسموح به.

أمطار على محافظات

وأشار التقرير إلى سقوط أمطار خفيفة على بورسعيد، ومدينتي محلة دمنة بمركز طلخا ومركز ومدينة بني عبيد بالدقهلية، كما سقطت امطار متوسطة على مدن كفر الشيخ وبلطيم والحامول بمحافظه كفر الشيخ، وتوجد حالات إطماء في بعض شوارع المحافظة وجار العمل لإزالتها، كما سقطت أمطار متوسطة على معظم مراكز ومدن محافظة البحيرة، وسقطت أمطار متفاوتة الشدة على مدن المحلة وكفر الزيات وطنطا والسنطة وبسيون وزفتى بمحافظة الغربية، ولم يتم الإبلاغ عن تجمعات للمياه.

ونوه اللواء آمنة، باستمرار متابعة غرفة عمليات الوزارة لحالة الاستعداد في المحافظات التي أشار إليها تقرير هيئة الأرصاد الجوية، حيث يحتمل تعرضها لسقوط أمطار، وجرى التنسيق المستمر مع غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات لسرعة التدخل في أي أحداث طارئة.