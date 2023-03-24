«فضائل شهر رمضان» لقاء ديني لخريجي الأزهر بمركز شباب السلوم

نظم فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، لقاء تثقيفي لرواد مركز شباب السلوم، حول روحانيات شهر رمضان تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم.

تطهير القلوب من الكراهية

واستعرض الشيخ ناصر عبد الجواد مدير فرع منظمة خريجي الأزهر في مدينة السلوم للشباب أهمية تطهير القلوب من الكراهية والحقد واستثمار مواسم الطاعات، موضحا فضائل شهر رمضان المبارك وكيفية الاحتفاء بقدومه، واستثماره بالمواظبة على العبادات والطاعات التي يجدد العبد من خلالها علاقته مع خالقه، من صيام وصلاة وقيام الليل وصلة رحم، وتقديم الصدقات، والبر والإحسان إلى الفقراء والمساكين، وغيرها من العبادات والفرائض التي تدخل السكينة والأمن والطمأنينة والراحة إلى النفوس والقلوب، لينعم بالسعادة الدائمة، والتي لا تساويها أي سعادة أخرى زائلة، وشرح للأهالي تفاصيل الحديث عن شهر رمضان المبارك وموجبات الصيام و مبطلاته.

الفوز بليلة القدر

وأوصى شباب السلوم خلال اللقاء في بيان بضرورة الاستعداد والتأهب للفوز بليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، التي شرفها الله سبحانه وتعالى بنزول القرآن الكريم، وقال فيها المولى عز وجلا ليلة القدر خير من ألف شهر واغتنامها في الذكر وتلاوة القرآن والدعاء لنيل ثواب الدنيا والآخرة، كما رد على أسئلة واستفسارات الشباب الخاصة بأحكام الصيام.