«حق الوطن وواجبنا نحوه» ندوة تثقيفية لخريجي الأزهر بالعلمين

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمدينة الحمام، ندوة تثقيفية لرواد مركز شباب العلمين، تحت عنوان (حق الوطن وواجبنا نحوه)، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة الشيخ عبد العظيم سالم.

ترسيخ الولاء والانتماء

وقال رئيس منطقة محافظة مطروح الأزهرية، اليوم، إن الندوة تهدف إلى بناء وعي سليم في عقول النشء من أجل التوعية بحق الوطن والحفاظ عليه وترسيخ مفهوم الولاء والانتماء له وتعزيز الهوية.

حب الوطن جين وراثي

وأكد الدكتور عبد الرحمن سرحان، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، خلال الندوة، أن حب الوطن جين وراثي يمتد من الأجداد ويستمر عبر الأجيال، وأنه فطرة إنسانية جليلة وقيمة دينية عظيمة حيث يقتضى احترامه والحفاظ على أمنه وأمانه واستقراره والعمل على نهضته والتضحية من أجله وأجل حمايته، وذلك من صميم مقاصد الأديان.

محاربة التطرف والعنف

ونبه عضو المنظمة خلال الندوة إلى ضرورة محاربة التطرف والعنف والجهل لرفع راية الفكر الوسطي والثقافة السليمة والتصدي لكافة المحاولات التي تهدف للنيل من الوطن.

ولفت عضو المنظمة أن الوطنية الحقيقية تقتضي المشاركة في بناء الوطن من خلال إتقان العمل والحفاظ على الهوية، حيث فطر الله الخلق على محبة الوطن والحفاظ على مقدراته والدفاع عن أركانه فهو من أجمل النعم التي أنعم بها الخالق على الإنسان بعد الإيمان بالله ورسله.