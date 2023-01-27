جناح الأزهر بمعرض الكتاب ينظم ندوة عن مخاطر السوشيال ميديا

نظَّم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في ثاني أيامه، ندوة تثقيفية لجمهور المعرض عن «مواقع التواصل الاجتماعي بين التبعية والاستقلال»، حاضر فيها خالد البرماوي، الكاتب الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي، والشيخ معاذ شلبي، رئيس قسم النشر بمركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، وأدارها الدكتور محمد البحراوي، عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة الأزهر.

الإعلام الرقمي

أوضح خالد البرماوي، الكاتب الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي، أن الأصل في نشر المعلومات منذ القدم هو الإعلام الاجتماعي، ومع ظهور الشبكات الاجتماعية بدأ الأمر في الانتشار، وأصبحت تؤثر بشكل كبير على البشر وتوصل المعلومة بسرعة كبيرة وعلى نطاق أوسع، مبينا أن مواقع التواصل الاجتماعي لها إيجابياتها وسلبياتها، على حسب استخدام الفرد لها.

مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي

وأوضح البرماوي أن مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون صداها أقوى من الهجمات العسكرية، كما أن الأخبار المفبركة قد تهدم اقتصاديات دول، وأن داعش مثال حي لمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي فقد استغلت وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أفكارها واستطاعت استقطاب الشباب لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة، مبينا كيفية الوصول إلى المعلومات الصحيحة، وذلك من خلال البعد عن التحيز الشخصي، والبحث عن مصدر المعلومة، كما قدم بعض النصائح للنشء والشباب في كيفية مواجهة أخطار مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه أوضح الشيخ معاذ شلبي، رئيس قسم النشر بمركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت لغة الناس ومن أراد أن يخاطب الناس عليه أن يكون على دراية كبيرة بها، مبينا أن هناك ضوابط شرعية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأن كل فرد مسؤول أمام الله عما ينشره وسيحاسب عليه، مبينا أن من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي أنها تجعل الإنسان يعيش في واقع افتراضي، وتضيع عليه صلة الرحم وثوابها العظيم، وقد تؤثر على العلاقات الأسرية بين الأزواج والأولاد، وعلاقة الإنسان بربه، كما قد تؤثر على فكر الإنسان باعتناقه أفكار خاطئة أو متشددة.

وأكد الشيخ شلبي على ضرورة ترشيد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مستعرضا جهود الأزهر في مواجهة مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن مركز الفتوى لا يقدم الفتوى فقط، ولكن هناك تواصل كامل إذا استدعى الأمر ذلك لمعالجة المشكلة التي تواجه المستفتي، كما أن الأزهر يقدم الحكم الشرعي في المستجدات لتقديم النصح حتى لا يقع البعض في المخاطر أو المحرمات، مشددا على ضرورة المسؤولية الفردية للإنسان أثناء استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي وأن هذه المسؤولية بدورها تحمي المجتمع في النهاية.

وبين الدكتور محمد البحراوي، عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة الأزهر، خلال إدارته الندوة التثقيفية أن مواقع التواصل أصبحت مهمة في حياة كل الناس، وأثرت بشكل كبير في كثير من المجالات المعرفية والشخصية والتسويقية، مشيدا بدور الدولة في اهتمامها بتزويد المواطنين بالأخبار الصحيحة ونفي الأخبار الشائعة الكاذبة.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم 4، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.