ضبط متسولة استولت على 6 ملايين جنيه من المواطنين في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تضرر عدد من المواطنين من إحدى السيدات تقوم باستجداء المارة بإحدى المناطق في القاهرة الجديدة مدعية تعرضها لظروف صعبة لتحصيل مبالغ مالية من المواطنين.

ضبط المتهمة

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيدة المذكورة (تقيم بمحافظة الشرقية)، وتبين سابقة قيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين بمحل سكنها والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 6 ملايين جنيه بدعوى توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوات الكهربائية وفرت هاربة ومحكوم عليها في 35 قضية نصب.

التخفي وراء النقاب

واعترفت المذكورة بارتدائها النقاب في محاولة منها للتخفي، وأنها كانت تتردد على المناطق الراقية بالقاهرة وتقوم باستجداء المارة بهذا الأسلوب للحصول منهم على الأموال في إطار نشاطها بمجال النصب.