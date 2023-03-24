قناة القاهرة الإخبارية: رئيس الوزراء البريطاني يثير مسألة إصلاح القضاء مع نتنياهو

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني قال إن ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا أثار قضية الإصلاح القضائي الذي أجراه بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في لندن، اليوم الجمعة، كما شدد على أهمية التمسك بالقيم الديمقراطية التي تقوم عليها العلاقات بين البلدين؛ بما في ذلك الإصلاحات القضائية المقترحة بإسرائيل.

تعزيز العلاقات بين إسرائيل وبريطانيا

وبحث رئيسا الوزراء، تعزيز العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل والتحديات الأمنية والدفاعية المشتركة ومن بينها التهديد الذي تشكله إيران، فيما ذكر البيان الإسرائيلي أن نتنياهو دعا سوناك إلى زيارة رسمية لتل أبيب، وغادر نتنياهو داوننج ستريت بعد أقل من ساعة من وصوله، و كانت تعالت أصوات مئات المحتجين بالصراخ والصفير لدى وصول نتنياهو مقر رئيس الوزراء البريطاني، في داونينج ستريت، اليوم الجمعة، إذ تبعته المعارضة لخططه لإصلاح النظام القضائي إلى لندن.

هتافات ضد نتنياهو

وسُمعت أصوات المتظاهرين وهم يهتفون: «نتنياهو اذهب إلى السجن، لا يمكنك التحدث باسم إسرائيل»، وأحاطت بهم الشرطة البريطانية والحواجز المعدنية، ونظم بريطانيون وإسرائيليون الاحتجاجات تحت شعار «دافعوا عن الديمقراطية»، للتعبير عن معارضتهم لإصلاحات نتنياهو القضائية، ولوّح العشرات بالأعلام الإسرائيلية.

وتتشابه تلك المشاهد في لندن مع أخرى ببرلين هذا الشهر، تجمع خلالها المئات عند بوابة براندنبورج للاحتجاج على التعديلات القضائية المزمعة التي دفعت بإسرائيل إلى أزمة.