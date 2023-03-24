مسؤول صيني سابق لقناة القاهرة الإخبارية: بكين ترغب في تقوية علاقتها بتايوان

كشف ونغ جيه، مسؤول سابق بمكتب تايوان بمجلس الدولة الصيني، أهمية زيارة رئيس تايوان السابق ماينغ جيو إلى الصين والمقرره له الأسبوع المقبل، إذ ذكر أن تلك الزيارة سيكون لها تأثير كبير، كما أنها تظهر أن هناك تعاونا كبيرا بين الصين وتايوان، ويظهران أنهما دولة واحدة، موضحًا أن التواصل بينهما أصبح أقوى كثيرًا مما سبق.

علاقات قوية بين الصين وتايوان

وأضاف «وجيه»، خلال مداخلة عبر «سكايب»، في برنامج «العالم شرقًا»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الصين لا ترغب سوى أن تكون العلاقات بين البلدين قوية: «نحن هنا نرحب به كثيرا كي يأتي للصين ونفتح له أيدينا، فهذا واجب علينا، هذه الزيارات ليس لها علاقة بالانتخابات الرئاسية القادمة في تايوان».

الانتخابات وتايوان

وأوضح المسؤول السابق بمكتب تايوان بمجلس الدولة الصيني، أن هذه الزيارة سببها الرئيسي توضيح أن الانتخابات الرئاسية القادمة الخاصة بتايوان ليس للصين أي تأثير فيها.