«القاهرة الإخبارية»: القبض على 457 متظاهرا في فرنسا وإصابة 441 شرطيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أعلن اليوم الجمعة، ضبط 457 شخصًا وإصابة 441 من عناصر الشرطة والدرك، أمس الخميس، في فرنسا، خلال اليوم التاسع من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد، إذ كان هناك 903 حرائق لأثاث حضري وحاويات قمامة، في باريس خلال التظاهرة النقابية.

وأفادت القناة، بأن ما يزيد عن مليون شخص شاركوا في احتجاجات ومسيرات بكل أنحاء فرنسا، في أول خروج شعبي منذ أن أقرت الحكومة الفرنسية تعديلات قانون التقاعد، الذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، دون عرضه على الجمعية الوطنية «البرلمان»، وشهدت فرنسا، أمس الخميس، يوم الإضراب الأكبر، بمشاركة مليون شخص، من بينهم 119 ألف خرجوا في مسيرات بالعاصمة باريس، وفقًا للبيانات الصادرة من الداخلية الفرنسية، وحدد الاتحاد العام للعمال عدد المشاركين في الاحتجاجات والمسيرات بـ800 ألف شخص.