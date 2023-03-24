محمد عبد الرحمن يحاول الهرب من القاتل في كشف مستعجل

بعدما تورّط دكتور سهام عز الرجال (محمد عبد الرحمن) في علاج أحد المجرمين والذي يُدعي يوسف (مصطفى خاطر)، كشفت الحلقة الثانية من مسلسل كشف مستعجل والذي يُعرض حصريًا على منصة Watch It عن محاولة دكتور سهام الهرب خارج البلاد حتى يفلت من علاج يوسف الذي أعطاه مُهلة 14 يوم، فإما أن يعالجه أو يقتله.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 2 .. مهلة لعلاج يوسف

وذهب سهام إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن يوسف، ولكنه تفاجأ به في انتظاره هناك، وعندما قرر سهام إخبار زوجته، جاءته مكالمة هاتفية تهديدية من يوسف، حتى عندما قرر السفر خارج القاهرة، تفاجأ بأن يوسف قادم إلى منزل العائلة ليخطب شقيقته الصغيرة، ومازالت المطارة بين سهام ويوسف مستمرة وإما العلاج أو القتل.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 2 .. يتكون من 15 حلقة

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.