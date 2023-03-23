كشف مستعجل الحلقة 1.. تهديد بالقتل لـ محمد عبدالرحمن

كشفت الحلقة الأولى من مسلسل كشف مستعجل للنجم محمد عبدالرحمن والذي يُعرض حصريًا على منصة «Watch It»، عن أول حالة نفسية تزوره في العيادة وهي شخصية يوسف والتي يجسدها «مصطفى خاطر»، الذي حكى له الكثير من التفاصيل عن حياته الإجرامية، ليُصبح دكتور سهام «محمد عبدالرحمن» في نهاية الأمر أمام خيارين، إما أن يعالج يوسف من القتل خلال أسبوعين أو يقتله يوسف.

تفاصيل الحلقة الاولى من مسلسل كشف مستعجل

واستعرضت الحلقة الكثير من التفاصيل حول شخصية دكتور سهام عز الرجال، فهو ضعيف الشخصية، متزوّج من امرأة تلعب كيك بوكس، وتدافع عنه في خناقات الشارع، الأمر الذي يتسبب له بالإحراج أمام ابنتيه.. هل ستتغيّر شخصية سهام عز الرجال خلال الحلقات المقبلة؟.

أبطال مسلسل كشف مستعجل

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

انتهاء محمد عبد الرحمن من تصوير فيلم البطة الصفرا

كما انتهى النجم محمد عبدالرحمن من تصوير فيلمه «البطة الصفرا» المقرر عرضه خلال عام 2023، ويقدم عبد الرحمن ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي تورطه الأحداث مع البطة الصفرا في إطار كوميدي.

وبجانب محمد عبد الرحمن يشارك في بطولة الفيلم النجوم غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، وحسن أبو الروس وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار