محمد العريف يكشف عن تفاصيل شخصيته في مسلسل كشف مستعجل

انتهى الممثل الشاب محمد العريف، من تصوير دوره فى مسلسل «كشف مستعجل»، الذي يشارك في بطولته كل من الفنانين مصطفى خاطر، ومحمد عبد الرحمن، وهنادي مهنا، ومحمد علي رزق، وآخرين، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، ويعرض حصريًا على منصة Watch It خلال شهر رمضان.

محمد علي رزق يظهر بدور المخرج

ويجسد محمد العريف، خلال أحداث كشف مستعجل، شخصية «محمود أباظة»، مساعد مخرج مسرحية تقوم ببطولتها الفنانة هنادى مهنا، حيث يقوم بدور المخرج الفنان محمد علي رزق، الذي يدخل في صراعات مع يوسف، والذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى خاطر، وذلك من أجل الفوز بقلب بطلة المسرحية هنادي مهنا التي تعمل ممثلة مسرح.

تفاصيل أول ظهور لـ محمد العريف

وكان أول دور للفنان الشاب محمد العريف، على شاشة التليفزيون كان في مسلسل «وبينّا ميعاد»، الذي شارك في بطولته إلى جوار الفنانين، شيرين رضا، وصبري فواز، وكان يجسد خلال الأحداث شخصية «صقر».

يذكر أن الفنان الشاب محمد العريف، يدرس في كلية الطب البشري بجامعة بنها، ولكن شغفه بالفن جعله يتجه لدراسته عن طريق العديد من الورش الخاصة مثل ورشة مروة جبريل وآخرين.