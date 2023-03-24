إعادة إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، مساء اليوم الجمعة 24 مارس، في تمام الساعة الخامسة مساء نظرا لسوء الأحوال الجوية.

زيادة سرعة الرياح

وأوضحت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أن سبب إغلاق ميناء نويبع للمرة الثانية منذ الأمس، بعد فتحه للملاحة صباح اليوم يعود إلى زيادة سرعة الرياح والتي سجلت سرعتها من 25 : 20 عقدة.

وأشار بيان الهيئة إلى أن ارتفاع الموج وصل ارتفاع الموج من 3 : 4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدا ولذا تم إعادة إغلاق ميناء نويبع وتم إيقاف كل الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

اتخاذ كل التدابير الاحترازية اللازمة

ومن جانبه، شدد اللواء مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، على اتخاذ كل التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الميناء والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.