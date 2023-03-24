كيفية حساب زكاة المال على الوديعة البنكية.. مفتي الجمهورية يوضح

كيفية حساب زكاة المال على الوديعة البنكية، من الأمور التي أوضحها الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، في لقاء سابق له، إذ يحرص المسلمون هذه الأيام على الاجتهاد في العبادات والطاعات في شهر رمضان المبارك، إلا أن هناك بعض الأمور التي يختلط على المسلمون فهمها وخاصة المتعلقة بأمور الزكاة والصيام والصدقات، لذلك أوضح المفتي كيفية حساب زكاة المال.

كيفية حساب زكاة المال على الوديعة البنكية

وفيما يخص كيفية حساب زكاة المال على الوديعة البنكية، قال «علام»، خلال لقائه إن القرآن الكريم، لم يحدد قدرا معينا يخرج من الأموال بغرض الزكاة، وإنما الرسول (صلّ الله عليه وسلم) هو من أوضح لنا القيمة التي تخرج عن زكاة المال، لافتا إلى أنها تحسب من قيمة كل الأموال التي يمتلكها الشخص.

وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن القاعدة القرآنية فيما يخص زكاة المال جاءت عامة، بينما السنة النبوية جاءت مبينة ومحددة للمقادير التي يمكن أن نتعامل من خلالها مع زكاة المال، موضحا أنه لا غنى عن سنة الرسول (صلّ الله عليه وسلم) في هذا الأمر.

حساب زكاة المال على الوديعة البنكية

واستكمالا للحديث عن كيفية حساب زكاة المال على الوديعة البنكية، أشار المفتي إلى أن الشخص الذي يمتلك أموالا مودعة بالبنوك، أو حتى مودعة في بيته ولا يستخدمها في عروض التجارة وغيره، عليه أولا أن يحسب قيمة تلك الأموال وما إذا كانت تكافئ نصاب الزكاة أم لا (وهو ما يساوي قيمة 85 جرام ذهب عيار 21 في وقتنا الحالي)، فعليه حينها أن يقوم بحصر وإحصاء تلك الأموال التي يمتلكها، سواء المودعة في البنوك أو التي يتاجر بها وكذلك إذا كان هناك إيجارات متحصلة من ممتلكات عقارية يمتلكها، فكل هذا يتم حسابه ويخرج عنه الزكاة، ما عدا حلي الزوجة فهذا لا زكاة فيه، ولكن إذا كان شراء الذهب بغرض تخزينه فهذا عليه زكاة.