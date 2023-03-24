حكاية مسجد محمد علي الكبير.. ظهر في أحداث مسلسل الكتيبة 101 

موسم رمضاني مليء بالنماذج المُضيئة بقائمة مسلسلات متنوعة جاء على رأسها مسلسل الكتيبة 101 في مصر، والذي بدأ بعرض ما تتفرد به مصر من أماكن أثرية وسياحية وهو مسجد محمد علي الكبير، والذي صممه المهندس المعماري يوسف بوشناق الذي من إسطنبول.

مسجد محمد علي، الذي ظهر في مسلسل الكتيبة 101 بُني بقبة مركزية يبلغ قطرها 21 مترا ويحيطها أربعة أنصاف قباب أصغر وبه مئذنتان أنيقتان تعتبران الأطول في مصر، حيث يصل ارتفاع الواحدة 84 مترا، ويعتبر بناء المسجد بمثابة إعلان واضح لاستقلال مصر عن الإمبراطورية العثمانية في ذلك الوقت.

المسجد مبني على أنقاض القصور المملوكية

الدكتور جمال عبدالرحيم، أستاذ الآثار والفنون الإسلامية والقبطية بجامعة القاهرة، كشف تفاصيل مهمة عن مسجد محمد علي، قائلاً: «المسجد مبني على أنقاض القصور المملوكية ولا سيما قصري السلطان قايت باي والغوري».

وعن سبب بناء المسجد، قال الدكتور جمال عبدالرحيم لـ«الوطن»، إن المسجد بُني لكي يرى الناس محمد علي في أي مكان، لذلك بناه على أعلى قمة وهي قلعة الجبل قلعة صلاح الدين الأيوبي.

سبب بناء مسجد محمد علي

مسجد محمد علي الكبير، على نمط الجوامع العثمانية، ووفق أستاذ الآثار، فإن بناء المئذنتين بهذا الارتفاع يأتي ليتمكن الناس أيضاً من رؤية محمد علي من أي مكان، لافتاً إلى وجود مآذن أطول من مئذنتي مسجد محمد علي في مصر مثل مئذنة مسجد مصر التي يصل طولها لحوالي 147 مترا.

ينقسم المسجد لقسمين، جزء مغطى وهو المسجد نفسه وجزء مكشوف وهو الشمال الغربي وهو الحرم وبه برج الساعة الذي أهداه لويس فيليب ملك فرنسا لمحمد علي عام 1845، والنجفة التي تُعتبر الأروع على حد وصف الدكتور جمال عبدالرحيم، وهي من الكريستال.

يُطلق على مسجد محمد علي، اسم الجامع المرمري أو الألبستري، وذلك لأنه بنُي باستخدام الألبستر المجلوب كاملاً من محاجر محافظة بني سويف، ومدفون به حاليا محمد علي بعد وفاته عام 1849.

وعن عرض المسجد في مسلسل الكتيبة 101، قال الدكتور جمال عبدالرحيم، إن ذلك يدل على مكانة مصر التي يأتي إليها الأجانب لمعرفة تاريخها وحضارتها العريقة، موضحاً أن المسجد يعتبر من أبرز المعالم الأثرية والسياحية في مصر.