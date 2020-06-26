الجمعة الـ 14 في كورونا: المساجد مغلقة.. وبث الصلاة من مسجد محمد علي

تبدأ، بعد قليل، شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة، حيث يتم نقل الشعيرة عبر التلفزيون المصري والإذاعة، في الجمعة الـ 14 منذ صدور قرار تعليق صلاة الجماعة والجمع وغلق المساجد بسبب فيروس كورونا.

وتستمر جميع المساجد والزوايا والمصليات في مختلف أنحاء الجمهورية في الغلق، حيث يتم إقامة أذان النوازل، والذي يتضمن جملتي "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا"، على نحو ما تم الجمع الماضية.

وأكدت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الرسمي، أن صلاة الجمعة تصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة، كصلاة ظهر عادية في أي يوم من الأيام، إلى أن يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الصلاة ستكون بذات الضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة، والتأكيد على الالتزام بجميع الضوابط التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس، والاعتذار للإعلاميين عن عدم استقبالهم مراعاة للظروف الراهنة حفاظًا على الجميع.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع "شرف الجندية المصرية"، ليكون محور خطبة الجمعة اليوم.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن دعم قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في مواقفه الوطنية ومواجهة قوى الإرهاب والشر والتحديات والمخاطر الراهنة، والدفاع عن حقوق ومكتسبات الدولة الوطنية والأمة العربية والسلام الإقليمي والدولي، هو واجب على كل وطني شريف يعشق وطنه، ومستعدا للتضحية في سبيله بالنفس والنفيس فعلا لا قولا.