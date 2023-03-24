مسلسل الكتيبة 101 يحتل قائمة الأكثر انتشارا على «فيسبوك»

احتل مسلسل الكتيبة 101 قائمة الأكثر انتشارًا «التريند» على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث استعرضت الحلقة الثانية منه مواجهة بين الجيش والإرهابيين بكمين كرم القواديس في سيناء.

قصة مسلسل الكتيبة 101

ويسرد المسلسل تفاصيل الهجوم الإرهابي على كمين كرم القواديس، ويٌعرض في تمام الساعة الـ 8:45 مساء على قناة ON E، كما تعرض بعدها في تمام الساعة الـ 10 مساء على قناة ON دراما.

ومسلسل الكتيبة 101 تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة وبطولة آسر ياسين وعمرو يوسف وفتحي عبدالوهاب وأحمد صلاح حسني وخالد الصاوي ووفاء عامر ووليد فواز وأحمد عبدالعزيز وكريم فهمي ولبلبة.

يذكر أن الكتيبة 101 قدمت الكثير من الشهداء خلال حملات مكبرة ضد البؤر الإرهابية وقامت بتنفيذ عمليات نوعية ضد الإرهابيين، كما أنها تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة، وخلال الحلقة 2 من المسلسل تتناول تفاصيل استشهاد أبطال معركة كرم القواديس عقب قيام تنظيمات إرهابية باستهداف الكمين، وهي تقع في منطقة حدودية وتتولى الدفاع عن العريش والشيخ زويد والجورة ورفح.