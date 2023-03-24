الحلقة 2 من مسلسل سوق الكانتو.. مي عز الدين ترفض مقابلة والدها

بدأت الحلقة 2 من مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، منذ قليل، على شاشة dmc، وشهدت أحداث شيقة ومثيرة، حيث رفضت مقابلة والدها، وتحاول حل مشكلة والدتها.

أحداث الحلقة 2 من مسلسل سوق الكانتو

وظهرت مي عز الدين في أحد المشاهد في مسلسل سوق الكانتو تتحدث مع والدتها التي تجسدها الفنانة شيرين داخل الفندق الخاص بهم، لتعتذر لها الأخيرة عن اقتراضها للأموال، لتسديد ديونها وعدم الاستعانة ببيع الفندق الخاص بهم، وحاولت ابنتها «راوية» مي عز الدين تهدئتها وقبلت اعتذارها، ووعدتها بأنها ستسعى لحل مشكلة بيع الفندق.

وتحاول والدة «راوية» تغيير موضوع الفندق وتطلب من ابنتها طلب، لتعتقد الأخيرة أن الطلب خاص بزواجها لتعترض سريعًا، ولكن تخبرها والدتها أنها تريدها أن تذهب لمقابلة والدها ولكن ترفض «راوية» هذا الطلب ويبدو على ملامحها التوتر والحزن، وتذهب لرؤية ذكرياتها التي تحتفظ بها في صندوق خشبي دون توضيح سبب حزنها.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو

وجاءت مواعيد عرض سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة على قناة DMC في رمضان 2023، حيث سيعرض في التاسعة مساء على شاشة قناة DMC، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ويُعرض مسلسل سوق الكانتو، حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، و معدل الترميز 27500، والاستقطاب رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما، سيكون 11449، معدل الترميز27500 أفقي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومسلسل سوق الكانتو، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

أحداث وقصة مسلسل سوق الكانتو

وتدور أحداث المسلسل في عام 1920، وتحديدا في سوق البالة بوكالة البلح، ويجسد فيها أمير كرارة دور بائع في السوق، ويتشاجر مع عدد من البائعين في السوق، وتتسبب في إصابته بإصابات بالغة يدخل على إثرها المستشفى.