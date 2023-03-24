يسعى الجمهور لمعرفة مواعید عرض مسلسل سوق الكانتو لـ أمیر كرارة في رمضان والقنوات الناقلة، خاصة بعدما جرى عرض أولى حلقات المسلسل أمس، تزامنا مع شهر رمضان المبارك، حيث يشهد أحداثا كثيرة على مدار الحلقات.

قنوات عرض مسلسل سوق الكانتو لـ أمیر كرارة

يعرض مسلسل سوق الكانتو حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

كما يعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة في التاسعة مساء على شاشة قناة DMC، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

مسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبد العزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

قصة وأحداث مسلسل سوق الكانتو

تفاصيل وأحداث مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023 تدور في عام 1920 وتحديدا في سوق البالة بوكالة البلح، حيث تدور الأحداث حول أمير كرارة الذي يجسد دور بائع في السوق، ويتشاجر مع عدد من البائعين في السوق، وتتسبب في إصابته بإصابات بالغة تؤدي إلى نقله إلى المستشفى.