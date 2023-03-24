أمير كرارة لـ«الوطن»: بنينا 3 شوارع لمصر القديمة في سوق الكانتو

شكر النجم أمير كرارة مسؤولي شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي على توفيرهم لكل الإمكانيات الإنتاجية لخروج مسلسل سوق الكانتو بأفضل صورة ممكنة.

وقال «كرارة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه يشكر المنتج تامر مرسي وكلاً من حسام شوقي وفتحي إسماعيل، لأنهم وفروا كل الإمكانيات الإنتاجية لمسلسل سوق الكانتو، بحسب قوله.

ودلل أمير كرارة على كلامه قائلاً: «بنينا 3 شوارع لمصر القديمة بكل تفاصيلها، ناهيك عن وجود الحاج عباس صابر اللي كان بيفرش الديكور بنفسه ويعلق الجلاليب، لدرجة أنني قلت له ذات مرة بتعمل كدة بنفسك يا عم عباس؟ فرد: أنا حابب أعمل ده لإني بحب الشغلانة والزمن ده».

أمير كرارة يشكر مصممة الأزياء مروة عبد السميع

وتابع: «كل الشكر لمصممة الأزياء مروة عبدالسميع على تصميمها لملابس هذه المرحلة الزمنية، وأعتقد أنك شاهدت بنفسك الأجواء والديكورات أثناء حضورك التصوير».

قائمة أبطال مسلسل سوق الكانتو

ويشارك في بطولة مسلسل سوق الكانتو مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.