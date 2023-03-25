يحرص المسلمون على معرفة موعد أذان الفجر في بورسعيد الیوم السبت 2023-3-25 للإيقاف عن تناول طعام السحور لبدء ساعات الصيام في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة الفجر في بورسعيد الیوم

تحرص «الوطن» على تقديم خدمة مواعيد الصلاة منها أذان الفجر اليوم في بورسعيد السبت 2023-3-25 باعتبار الصلاة ركن أساسي في صيام شهر رمضان المبارك، وقد أعلنت هيئة المساحة المصرية موعد آذان الفجر في بورسعيد الساعة 4:21 صباحا حيث ينقص يوميا دقيقة طبقا للتقويم الصيفي ويتم الإمساك عن الطعام قبل اذان الفجر مباشرة لبدء الصيام

كما حددت هيئة المساحة وقت الشروق الساعة 5:49 صباحا

والظهر 11:57 صباحا

العصر 3:26 مساء

المغرب 6:05 مساء

العشاء 7:24 مساء

عدد ساعات الصیام الیوم السبت 2023-3-25 في بورسعيد

تبدأ الصيام منذ الفجر وحتى المغرب اليوم ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم السبت 2023-3-23 في بورسعيد حوالي 14 ساعة صيام وتبدأ عقب أذان الفجر في الساعة 4:21 صباحًا وتنتهي في 6:05 مساءً مع بدء صلاة المغرب ليبدأ الصائمون مباشرة في تناول الطعام