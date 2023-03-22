«الطب الشرعي»: 8 طعنات تنهي حياة شاب أثناء خروجه من صلاة الفجر في القاهرة

كشف تقريرالصفة التشريحية، الخاص بوفاة شاب يدعي «أحمد و ا» في العقد الثالث من العمر، لقى مصرعه على أيدي 4 متهمين، سددوا له عدة طعنات بالأسلحة البيضاء، أثناء خروجه من المسجد بعد تأدية صلاة الفجر، بدائرة قسم شرطة السلام ثان، أنّ سبب الوفاة هو إصابة المجني عليه بـ8 طعنات في الصدر والبطن.

بلاغ بوفاة شاب أثناء خروجه من صلاة الفجر

تلقى مأمور قسم شرطة السلام ثان، بلاغا بمقتل شاب أثناء خروجه من أحد المساجد بعد أداء صلاة الفجر بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى أحمد، في العقد الثالث من العمر، وسط بركة من الدماء، وبالفحص تبين إصابته بعدة طعنات نافذه في الصدر والبطن، وجرى نقله إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وضبط الجناة.

التحريات حول الواقعة

وكشفت التحريات بأنّ 4 متهمين وراء ارتكاب الواقعة، ووجود خلافات بين المجني عليه والمتهمين، لافتة إلى أنه قبل الواقعة تم عقد مصالحة فيما بينهم بواسطه أهالي المنطقة.

وأوضحت التحريات بأنّ يوم الواقعة، انتظر المتهمون المجني عليه، أمام أحد المساجد وأثناء خروجه من المسجد بعد صلاة الفجر، انهالوا عليه بالأسلحة البيضاء حتى أصبح جثة هامدة وتمكنوا من الهرب، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين.