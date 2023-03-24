أحمد العوضي يعيد أموال ياسمين عبدالعزيز في الحلقة 2 من مسلسل ضرب نار

يتطلع الجمهور إلى معرفة أحداث الحلقة 2 بمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي على قناة ON في رمضان 2023، حيث يشهد أحداثا مثيرة وتشويقية بين الثنائي.

أحداث الحلقة 2 من ضرب نار

يبدأ «جابر» الذي يجسد دوره أحمد العوضي خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 2 العمل في إحدى الورش الخاصة بكاوتشات العربيات، ويعبر عن غضبه لـ«سامي» أحمد الرافعي لعودته صبي في ورشة من جديد بعد امتلاكه ورشته الخاص «الكوماندا» في الصعيد، ويحاول سامي استمالته ليعمل معه ولكنه يرفض ذلك.

وأثناء عودته إلى منزله يقابل «مهرة» ياسمين عبدالعزيز، وهي عائدة من المصنع ثم يرى أنها أوقعت أموالا على الأرض فيأخذها ويذهب وراءها ليعطيها إياها، ولكنها تغضب من صعوده وراءها ثم يعطيها المال فتقوم بشكره، ليتركها ويصعد إلى غرفته، وعند وجوده بمفرده يعبر عن وقوعه في حبها، ويقول: «مهرة على حق هونها يا رب واجعلها مهرة قلبي الست دي».

وجاءت مواعيد عرض ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي على قناة ON في رمضان 2023، في العاشرة مساءً، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

أبطال مسلسل ضرب نار

أبطال مسلسل ضرب نار مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة ON، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

أحداث وقصة مسلسل ضرب نار

ومن بين أحداث مسلسل ضرب نار تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.