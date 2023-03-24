مسلسل ضرب نار الحلقة 2.. أول لقاء بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

يتطلع جمهور الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لمعرفة أحداث الحلقة 2 من مسلسل ضرب نار، بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي، الحلقة الثالثة والقنوات الناقلة، الذي بدأ تزامنا مع شهر رمضان المبارك حصريا.

تبدأ أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 2 بالمقابلة الأولى لـ «مهرة أبو الليل» ياسمين عبد العزيز و«جابر أبو شديد» أحمد العوضي، لتشكره مهرة على مساعدته لشقيقها «طارق» أحمد غزي، وتعطيه البن من أجل جرح رأسه، وسط إعجاب جابر الشديد بها.

أحداث الحلقة 2 من مسلسل ضرب نار

يقوم «زيدان» ماجد المصري، ورجاله بقتل «العترة» محمود غريب، وإخبار رجاله بضرورة دفن جثمانه، مؤكدا أن هذه نهاية من يخون زيدان.

تقبض «مهرة» جمعية بـ10 آلاف لتعينها على مصاريف أشقائها، ولكن «سحر» مها نصار، طلبت أن تبدلا أدوارهما معا بسبب حاجتها وأسرتها لتلك الأموال وبالفعل تأخذها منها.

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

ومن بين أحداث مسلسل ضرب نار تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية حتى يتعرفا على بعضهما البعض ويحدث تقارب ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.