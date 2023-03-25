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موعد إعادة مسلسل رسالة الإمام على قناة Dmc

كتب:

عمرو صالح
02:46 ص | السبت 25 مارس 2023
موعد إعادة مسلسل رسالة الإمام على Dmc

موعد إعادة مسلسل رسالة الإمام على Dmc

يهتم المتابعون لمسلسلات شهر رمضان المعظم بمتابعة مسلسل رسالة الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي، إذ تصدرت محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية كلمات موعد إعادة مسلسل رسالة الإمام على قناة Dmc، كونه من الأعمال الدينية والتاريخية ويسرد آخر سنوات الإمام الشافعي في مصر.

موعد إعادة مسلسل رسالة الإمام على Dmc

وتسرد الوطن خلال السطور التالية موعد إعادة مسلسل رسالة الإمام على قناة Dmc وفقا لما أعلنته إدارة القناة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إذ قالت إنه يعرض يوميا عبر شاشاتها في تمام الساعة 6.30 مساء يوميا، وطوال شهر رمضان.

ويعاد عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC، في 6.15 صباحا، و11 صباحا.

مسلسل رسالة الإمام

جدير بالذكر أن مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي يتناول السنوات الأخيرة التي عاشها الإمام في مصر خاصة أنه جاء في أوقات عصيبة كانت تشهدها البلاد في ذات التوقيت تتمثل في صراعات وانقسامات على السلطة وظروف اقتصادية صعبة يعيشها الشعب.

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