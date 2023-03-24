سعد الدين هلالي عن مسلسل رسالة الإمام: الشافعي كان من أئمة التجديد

قدمت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية مسلسل رسالة الإمام، والذي يعرض حاليا خلال الموسم الرمضاني، وتدور أحداثه في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث الهجري حينما كانت الدولة المصرية تشهد تحزبات وتعصبات كبيرة للاستحواذ على السلطة، علاوة على إضافة الضغوط الاقتصادية وتعددية المذاهب، وذلك في إطار حرص «المتحدة» على تقديم النماذج الدينية المعتدلة والتي تسهم في تجديد الفكر الديني والحث عن التجديد ومواجهة التطرف والغلو.

رحلة الإمام الشافعي في طلب العلم

استمرت رحلة الإمام الشافعي في طلب العلم، حتى وصلت إلى آخر محطاتها في مصر والتي وطأت قدمه بها عام 200 هجرية، وهي الفترة التي تعد من أهم الفترات العلمية والفقهية في حياة ورحلة الإمام، وقدم الإمام مالك في مصر تجربة فريدة في التجديد الديني ومراعاة ظروف الزمان والمكان.

الإمام الشافعي كان من أئمة التجديد

وقال الدكتور سعد الدين الهلالي رئيس قسم الفقه المقارن جامعة الأزهر، عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه إنه كان من أئمة التجديد، وأدرك أن الفتوى تتغير بتغير الزمان وتغير المكان، فالفتوى ليست حكماً ثابتاً، وإنما لها ظروفها وسياقاتها وأوضاعها الملائمة، والإمام الشافعي قد غيَّر مذهبه بعد نزوله مصر وانتقل من فقه إلى فقه، وهذا هو قمة التجديد والتدبر والأخذ بظروف الزمان والمكان لكل مجتمع، فلماذا نحرم أنفسنا من ذلك ما دام أن الشرع لم يمنع.

ولفت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أن المذهب الشافعي انفرد بجواز صلاة الفرض خلف المتنفل، وتابع: «والمتنفل هو الذي يصلي نافلة وليست فرضاً.. المذهب الشافعي أجاز الصلاة خلفه»، كما أنه المذهب الوحيد الذى أجاز دخول مكة دون إحرام.

وتابع «الهلالي»: «رغم أن جمهور العلماء قالوا بضرورة إحرام أى شخص عند الدخول لمكة باستثناء المقيمين فيها، وأداء فريضة العمرة»، مشدداً على أن هذه الفتوى من أجمل فتاوى المذهب الشافعي التي تعمل على حل بعض المشاكل بدخول مكة دون إحرام.

وأضاف: «هذه اجتهادات، والحكمة هنا أن باب الاجتهاد مفتوح ويجب أن يظل مفتوحا ومتنوعا، ومن عظمة الشعب المصرى أنه يأخذ الفتاوى من كل المذاهب الفقهية، رغم أن هناك بعض من يريدون أن يحصرونا في نطاق الفتوى الواحدة ويوجهون الناس إليها».

مسلسل رسالة الإمام الشافعي

ويعرض مسلسل رسالة الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي طوال شهر رمضان عبر القنوات الآتية على شاشة قناة dmc الساعة 6:30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6 صباحا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على شاشة قناة الحياة، ومنصة watch it.

كما يعرض على قناة cbc الساعة 11 مساءً، بالإضافة إلى أنه يعرض على قناة حكايات Art الساعة 7:30، وأيضًا قناة المحور الساعة 11:20 مساءً.