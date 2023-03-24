موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل رسالة الإمام.. أحداثه مثيرة

تُقدم «الوطن» في التقرير التالي، موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل رسالة الإمام، من بطولة خالد النبوي، والذي جسد دور الإمام الشافعي خلال فترة حبسه مع عدد من المعتقلين، وكان يحرص على ترديد الآيات القرآنية.

موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل رسالة الإمام والقنوات الناقلة

وعن موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل رسالة الإمام، حيث أنه من المقرر أن تُعرض الحلقة الثالثة مسلسل رسالة الإمام الشافعي، غداً السبت الموافق 25 مارس الجاري، على قناة «دي إم سي» في تمام الساعة 6.30 مساء وقناة «سي بي سي» في تمام الساعة 12.15 صباحاً وقناة الحياة في تمام الساعة 10.45 مساء.

ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑطوﻟﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي

تدور أحداث ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌي ﺑطوﻟﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث الهجري حينما كانت الدولة المصرية تشهد تحزبات وتعصبات كبيرة للاستحواذ على السلطة، ووسط هذه الأجواء وصل الإمام الشافعي، إلى مصر ليساعدها بعلمه وخبراته في تجاوز المحنة.

ﺗردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ

تردد قنوات الحياة 2023 كما يلي:

- التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة دي إم سي

- اسم القناة على قائمة القنوات DMC.

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناةHD.

- ساعات البث 24 ساعة

تردد قناة سي بي سي

- تردد 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6