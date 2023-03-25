موعد إعادة مسلسل رسالة الإمام على قناة الحياة.. ماذا قال في حب مصر؟

حددت قناة الحياة موعد إعادة مسلسل رسالة الإمام الشافعي من بطولة الفنان خالد النبوي، وذلك بعد إذاعة الحلقة الثانية منه أمس الجمعة الموافق 24 مارس الجاري، والتي شهدت العديد من الأقوال المأثورة، وهو يُعرض يومياً في تمام الساعة 10:45 مساء على شاشة الحياة.

موعد إعادة مسلسل رسالة الإمام الشافعي

من المقرر أن يكون موعد إعادة مسلسل رسالة الإمام الشافعي على قناة الحياة هو تمام الساعة التاسعة والربع صباحاً اليوم السبت الموافق 25 مارس الجاري، على أن تبدأ الحلقة الثالثة في نهاية اليوم.

مسلسل رسالة الإمام الشافعي الحلقة الثانية

جاءت الحلقة الثانية من مسلسل رسالة الإمام الشافعي، تحمل العديد من العبارات المأثورة التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية خاصة «فيسبوك»، أبرزها ما قاله الإمام الشافعي في حب مصر وما يدل على حكمته ورصانته.

أقوال الإمام الشافعي في الحلقة الثانية

من أقوال الإمام الشافعي في الحلقة الثانية، مقولته في حب مصر وهو ثالث الأئمة الأربعة: «لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر ومن دونها أرض المهامة والقفر فوالله لا أدري أللفوز والغنى أساق إليها أم اساق إلى القبر»، أيضاً: «تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد».

وأيضاً استشهاده بالآية القرآنية: «ولا تنازعوا فتفشلوا واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا هكذا نكون خير أمة أخرجت للناس».