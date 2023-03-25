رسائل الإمام الشافعي في مصر: وقع في حب أهلها وجدّد فيها مذهبه

«لَقَد أَصبَحَت نَفسي تَتوقُ إِلى مِصرِ.. وَمِن دونِها أَرضُ المَهامَةِ وَالقَفرِ.. فَوَاللَهِ لا أَدري أَلِلفَوزِ وَالغِنى أُساقُ إِلَيها.. أَم أُساقُ إِلى القَبرِ»، هكذا كتب الإمام الشافعي أبياته الأدبية في حب مصر وأهلها، وهي المحطة الأخيرة التي استقر فيها حتى مماته، وجدد فيها مذهبه، فأعاد كتابه الأهم تحت عنوان «الرسالة»، وقدم فتاوى جديدة تتناسب مع البيئة والأهل والزمان.

مسلسل الإمام الشافعي

ولقي مسلسل الإمام الشافعي تفاعلا واسعا بين الجمهور مع الحلقتين الأولى والثانية، وفى أحد المشاهد يحاول «الأحواف» اعتراض قافلة الأمير عبد الله بن العباس بن موسى ابن والى مصر، وقبل أن تبدأ المعركة بين الفريقين يلحق الإمام الشافعى بالركب ويمنع الاقتتال، وتترك الأحواف موكب ابن العباس يمر احترامًا للإمام، فيقول صهيب زعيم الأحواف: «كلامك مسموع ومطاع يا إمام والله لا تسأل قافلة فيها إمام جليل مثلك عن طريقها».

رحلة الإمام الشافعي في طلب العلم

استمرت رحلة الإمام الشافعي في طلب العلم، حتى وصلت إلى آخر محطاتها في مصر والتي وطأت قدمه بها عام 200 هجرية، وهي الفترة التي تعد من أهم الفترات العلمية والفقهية في حياة ورحلة الإمام، وقدم الإمام مالك في مصر تجربة فريدة في التجديد الديني ومراعاة ظروف الزمان والمكان.

حرص الإمام الشافعي عند قدومه إلى مصر أن يقتضي بسنة النبي عند ذهابه إلى المدينة، وقال: «إني أريد أن أنزل على أخوالي الأزد»، فنزل عليهم. وقد ذكر الإمام أحمد أن الشافعي قصد من نزوله على أخواله متابعةَ السنةِ فيما فعل النبي حين قدم المدينة من النزول على أخواله، فقد نزل النبي حين قدم المدينة على بني النجار، وهم أخوال عبد المطلب.

كانت مصر للإمام الشافعي مرحلة مهمة في حياته الفقهية، حيث شهدت تلك الفترة تجديد الفكر الديني الخاص بالإمام، فاعاد النظر في بعض الكتب مثل كتاب الرسالة، وألف في مصر كتابه الشهير المعروف بكتاب الأم، وهو عبارة عن كتاب كبير يحتوي على العديد من المؤلفات.

التجديد عند الإمام الشافعي

وبدأت شرارة التجديد عندما رأى الإمام الشافعي من أصحاب مذهب الإمام مالك التعصب الشديد للإمام مالك ويقومون بتقديمه وتقديم كتابه على الأحاديث التي جاء بها النبي، فلما رأي الإمام الشافعي هذا الفعل منهم قام بتأليف كتاب للرد على مذهبهم المالكي، نظرًا لكون الإمام مالك من البشر والبشر وارد وقوع الخطأ. منهم، وفي هذا الصدد رأي أنه من الوارد أن يخطيء العلماء بعضهم لبعض، وان هذا لا يقلل من شأنهم.

وأقدم الإمام الشافعي على تأليف كتاب للرد على فقه الإمام مالك ثار المصريون المالكيون بسبب تأليفه لهذا الكتاب وقاموا بمحاربته بالإضافة إلى قيام علماء المالكية بالدعاء عليه.

وفاة الإمام الشافعي

وانتشر ذكر الشافعي في مصر، إلى درجة كبيرة حتى أصبح الناس يأتوا له من كل البلاد، وازدحمت حلقة الشافعي ازدحاماً لا عهد لأهل مصر به من قبل، كان المكان يضيق بطلبة الشافعي، وكان يجلس بين يديه الشيوخ الكبار فضلاً عن طلب العلم؛ لأن الله تعالى قد آتاه حجة قوية وعذوبة لسان وفصاحة وبياناً ومنطقاً وبلاغةً وغيرها من الحجج.

وتوفى في عمر 54 عاما، فكانت الوفاة ليلة الجمعة بعد العشاء، في آخر يوم من شهر رجب، ودفن يوم الجمعة، وقال محمد بن يحيى المزني: دخلت على الشافعي في مرضه الشديد الذي مات فيه، فقلت: يا أبا عبدلله كيف أصبحتَ؟ فرفع رأسه وقال: أصبحت من الدنا راحلاً، ولإخواني مفارقاً، ولسوء عملي ملاقياً، وعلى الله وارداً ما أدري روحي تصير إلى جنةٍ فأهنّيها، أو إلى نارٍ فأعزّيها، ثم بكى وقال: ولَمَّا قسَا قلبي وضاقَت مذاهبي جعلتُ رجائي دون عفوِك سُلَّمَا تعاظَمَني ذنبي فلما قرنتُه بعفوك ربي كان عفوُك أعظمَا.