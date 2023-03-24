معلومات عن الإمام الشافعي بعد نجاح الحلقتين الأولى والثانية: مؤسس أصول الفقه

شهدت الحلقتان الأولى والثانية من مسلسل رسالة الإمام الذي يذاع حاليا خلال السباق الرمضاني، نجاحا كبيرا وتفاعلا من الجمهور، وتدور أحداث المسلسل في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث الهجري حينما كانت الدولة المصرية تشهد تحزبات وتعصبات كبيرة للاستحواذ على السلطة، كما يقدم رسالة الإمام السنوات الأخيرة في حياة الإمام الشافعي التي عاشها في مصر، وفي السطور التالية نقدم أبرز المعلومات عن الإمام الشافعي.

من هو الإمام الشافعي؟

الإمام الشافعي هو مجدد القرن الثاني الهجري- واسمه أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ المطَّلِبيّ القرشيّ- ولد عام 150 هـ- توفي عام 204 هـ- هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة- صاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي- مؤسس علم أصول الفقه- إمام في علم التفسير وعلم الحديث.

وللإمام الشافعي العديد من المواقف البارزة في حياته ومنها موقفه مع السيدة نفيسة رضي الله عنها، فعندما اشتد المرض على الإمام الشافعي أرسل رسولا إلى السيدة نفيسة لكي تدعو له بالشفاء فقالت: «رحم الله الشافعي كان يحسن الوضوء»، فأيقن حينها الشافعي أنه سيلاقى ربه، فأوصى أن الذى سيصلى عليه هي السيدة نفيسة رضى الله عنها وأرضاها.

مواهب أخرى للشافعي

ولا يقتصر الإمام الشافعي على كونه مؤسس علم أصول الفقه أو إمام في علم التفسير وعلم الحديث، بل كان الشافعي له العديد من المواهب الأخري ، فعمل قاضياً فعُرف بالعدل والذكاء، وكتب الشعر فكان فصيحاً شاعراً، كما أجاد الرماية وصار ماهرًا فيها، بالإضافة إلى أن الشافعي اعتاد الترحال والسفر.

وفاة الشافعي

وصعدت روح الإمام الشافعي إلى بارئها عام 204 هجريا، كما مر المشيعون بجنازته على دار السيدة نفيسة لتصلى عليه، فصلت عليه تنفيذا لوصيته.