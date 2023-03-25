نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يطالب بزيادة عدد قوات الجيش «تجنيد وتعاقد»

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، إنه يجب زيادة عدد الجنود بالجيش والاعتماد على التجنيد والتعاقد.

تحذيرات روسية من قرار الجنائية الدولية

وحذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، قبل عدة أيام، بحسب «روسيا اليوم»، من تأثير إصدار مذكرة قانونية لاعتقال الرئيس الروسي بوتين، مبينا أن ذلك يعادل إعلان حرب نووية على روسيا الاتحادية.

وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرة اعتقال بحق بوتين واتهمته بارتكاب جريمة حرب بسبب ترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا دون أي سند قانوني.