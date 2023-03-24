 روسيا اليوم: طائرة مجهولة استهدفت مركزين في مدينة دير الزور السورية

دوت أصوات انفجارات في محيط مدينة دير الزور شرقي‎‎ سوريا، وذكرت وكالة «سبوتنيك»، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن طائرة مجهولة استهدفت مركزين، وفقا لوكالة أنباء روسيا اليوم.

مركز تجميع الحبوب

وأوضحت الوكالة، أن الطائرة استهدفت مركز تجميع الحبوب، ومركز التنمية الريفية الواقعين في حي هرابش شرق دير الزور.

وأضافت الوكالة، أن «الانفجارات تسببت باندلاع النيران في الموقعين المستهدفين، وأن سيارات الإطفاء والإسعاف وفرق الدفاع المدني، تهرع إلى الموقع».

طائرة مجهولة

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية في المدينة أن «طائرة مجهولة، يعتقد أنها تابعة للعدو الاسرائيلي، قامت بإطلاق عدد من الصواريخ من داخل الأراضي العراقية شرقا، باتجاه مدينة دير الزور من الجهة الشرقية».

وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.