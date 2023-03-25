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«الدوما» يطالب بتعديل التشريعات لحظر أنشطة المحكمة الجنائية الدولية في روسيا

كتب:

عمرو حسني
08:36 ص | السبت 25 مارس 2023
روسيا

روسيا

قال رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين، إنه يجب تعديل تشريعاتنا لحظر أي أنشطة للمحكمة الجنائية الدولية في روسيا.

وأضاف رئيس البرلمان الروسي «الدوما»، بحسب قناة «سكاي نيوز عربية» صباح اليوم السبت، أنه يجب معاقبة كل من يساعد أو يدعم المحكمة الجنائية الدولية.

وتأتي تصريحات رئيس البرلمان الروسي، بعد أيام من إصدار محكمة دولية تقريرا يقتضي بعقوبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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بقلم عمرو حسني