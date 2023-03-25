مع بدء صوم اليوم الثالث في شهر رمضان المبارك، يبحث رواد التواصل الاجتماعي عن موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم السبت 25-3-2023، حيث بدأت ساعات الصيام منذ الفجر، وتنتهي بأذان المغرب.

موعد أذان المغرب الیوم في بورسعيد السبت 25-3-2023

وتقدم «الوطن» لقرائها موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم السبت 25-3-2023، حسب إمساكية محافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، والتي حددت موعد أذان المغرب لثالث أيام شهر رمضان المبارك في بورسعيد الساعة 6:05 مساء، وتأتي صلاة الظهر 11:57 صباحا والعصر 3:26 مساء والمغرب 6:05 مساء.

وينتظر أهالي بورسعيد أداء صلاة العشاء الساعة 7:24 مساء، وبعدها صلاة التراويح.

موعد صلاة المغرب في بورسعيد اليوم

ويبدأ موعد الإفطار الیوم في بورسعيد السبت 25-3-2023 عقب أذان المغرب، بعد انتهاء ساعات الصيام والتي بلغ عددها حوالي 14 ساعة تقريبا.