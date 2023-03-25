موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم السبت 25-3-2023
كتب:
هبة صبيح
01:28 م | السبت 25 مارس 2023
مسجد - أرشيفية
مع بدء صوم اليوم الثالث في شهر رمضان المبارك، يبحث رواد التواصل الاجتماعي عن موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم السبت 25-3-2023، حيث بدأت ساعات الصيام منذ الفجر، وتنتهي بأذان المغرب.
موعد أذان المغرب الیوم في بورسعيد السبت 25-3-2023
وتقدم «الوطن» لقرائها موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم السبت 25-3-2023، حسب إمساكية محافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، والتي حددت موعد أذان المغرب لثالث أيام شهر رمضان المبارك في بورسعيد الساعة 6:05 مساء، وتأتي صلاة الظهر 11:57 صباحا والعصر 3:26 مساء والمغرب 6:05 مساء.
وينتظر أهالي بورسعيد أداء صلاة العشاء الساعة 7:24 مساء، وبعدها صلاة التراويح.
موعد صلاة المغرب في بورسعيد اليوم
ويبدأ موعد الإفطار الیوم في بورسعيد السبت 25-3-2023 عقب أذان المغرب، بعد انتهاء ساعات الصيام والتي بلغ عددها حوالي 14 ساعة تقريبا.