رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم السبت 25-3-2023

كتب:

هبة صبيح
01:28 م | السبت 25 مارس 2023
مسجد - أرشيفية

مسجد - أرشيفية

مع بدء صوم اليوم الثالث في شهر رمضان المبارك، يبحث رواد التواصل الاجتماعي عن موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم السبت 25-3-2023، حيث بدأت ساعات الصيام منذ الفجر، وتنتهي بأذان المغرب.

موعد أذان المغرب الیوم في بورسعيد السبت 25-3-2023

وتقدم «الوطن» لقرائها موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم السبت 25-3-2023، حسب إمساكية محافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، والتي حددت موعد أذان المغرب لثالث أيام شهر رمضان المبارك في بورسعيد الساعة 6:05 مساء، وتأتي صلاة الظهر 11:57 صباحا والعصر 3:26 مساء والمغرب 6:05 مساء.

وينتظر أهالي بورسعيد أداء صلاة العشاء الساعة 7:24 مساء، وبعدها صلاة التراويح.

موعد صلاة المغرب في بورسعيد اليوم

ويبدأ موعد الإفطار الیوم في بورسعيد السبت 25-3-2023 عقب أذان المغرب، بعد انتهاء ساعات الصيام والتي بلغ عددها حوالي 14 ساعة تقريبا.

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة وموعد اذان المغرب اليوم 3 رمضان في محافظة شمال سيناء

زلزال يضرب الغردقة عقب اذان المغرب دون خسائر

صديق مدير مدرسة توفي صائما أثناء صلاة المغرب: لم يتأخر يوما عن مساعدة أحد

وفاة معلم بالمنوفية أثناء تأدية صلاة المغرب.. «كان صايم وملحقش يفطر»
بقلم هبة صبيح