مواقيت الصلاة وموعد اذان المغرب اليوم 3 رمضان في محافظة شمال سيناء

بدأ ثالث أيام الشهر الكريم اليوم الاثنين بقرى ومدن شمال سيناء، وسط حركة بحث على وسائل التواصل ألاجتماعي ومواقع الانترنت عن مواعيد أذان المغرب، وتلك من العادات الرمضانية التي يقوم بها الصائمين كل عام.

وحددت الهيئة العامة للمساحة، في محافظة شمال سيناء، مواعيد الصلوات والامساك والافطار، ومواقيت الصلاة.

مواقيت الصلاة في شمال سيناء

ويحين في شمال سيناء موعد أذان الفجر في تمام الساعة 4:1 صباحا، ويحين موعد أذان الظهر في 11:48، فيما يحين أذان العصر في تمام الساعة 2:21 وأذان المغرب في تمام الساعة 6:6 وهو موعد ألافطار، في حين يحين موعد أذان العشاء الساعة 7:26 وبعده تُقام صلاة التراويح.

إقامة صلاة التراويح بمساجد المحافظة

وكانت مديرية ألاوقاف بشمال سيناء أعلنت في بيان لها، أنه تم فتح المساجد بجميع قرى ومدن المحافظة ليتمكن ألاهالى من أداء صلاة التراويح بشكل عادى، وأعطت الأوقاف تعليمات لشيوخ المساجد بالقيام بدروس مختصرة في جلسة ألاستراحة بصلاة التراويح، عن كيفية النية في رمضان وما يجب أن يفعله الصائم، والفرق بين الزكاة والصدقات، وما يختلط على الصائم من أقوال وأفعال طوال الشهر الكريم

وزارة الأوقاف تسمح بدرس العصر في المساجد

وذلك بخلاف الدروس الرمضانية اليومية بجميع المساجد التي تعقب صلاة العصر، والتي أطلق عليها شيوخ المساجد «نفحات رمضانية»

ووافقت اللجنة العليا لآدارة اومة ألاوبئة والجوائح الصحية، بمجلس الوزارء برئاسة مصطفى مدبولى، على السماح بدرس العصر، وخاطرة التراويح، خلال شهر رمضان بمقدار عشر دقائق، وخاطرة التراويح بمقدار خمس دقائق، مع ألالتزام بأجراءات التباعد بين المصلين.