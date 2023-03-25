الرئيس التنفيذي لشركة «تيك توك»: أطفالي لا يستخدمون التطبيق

كشف تشيو زي شيو، الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، إن اطفاله لا يستخدمون تطبيق تيك توك، مؤكدًا في اجابته على عضو الكونجرس نانيت باراجان حول ما إذا كان أطفاله يستخدمون TikTok أم لا؟: «إنهم لم يفعلوا ذلك لأنهم يعيشون في سنغافورة وفي هذا البلد لا يتوفر إصدار التطبيق للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا»، مشيرًا إلى أن إصدار الأطفال من التطبيق متاح في الولايات المتحدة ، وأنه سيسمح لأطفاله باستخدامه إذا كانوا في أمريكا».

جميع البيانات في الولايات المتحدة مراقبة من شركة أوريكل ووفقا لما نشرته «CNN»، أضاف الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك خلال الادلاء بشهادته أمام لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي حول ممارسات أمان البيانات والخصوصية للتطبيق، وعلاقاته المزعومة ببكين، ان جميع البيانات في الولايات المتحدة ستكون تحت مراقبة شركة أوريكل الأمريكية، مشيرا إلى تيك توك يعتمد على إمكانية التشغيل البيني العالمي، ويمكن للمهندسين الصينيين الوصول إلى البيانات.

ليس للشركات الأمريكية سجلا حافلا بالبيانات

عند سؤاله عن استخدام تيك توك لبيانات المستخدم، قال: «مع كل الاحترام الواجب، ليس للشركات الأمريكية سجلا حافلا بالبيانات والحفاظ عليها، فقط انظر إلى فيس بوك وكمبريدج انيلتكا و Cambridge Analytica، وتسبب حصاد المعلومات الشخصية لمستخدمي Facebook من قبل Cambridge Analytica، وهي شركة استشارية سياسية بريطانية، وغيرها من تطبيقات الطرف الثالث، في حدوث ضجة عندما ظهرت في عام 2018.

من هو الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك؟

وكان تشيو ضابطا في القوات المسلحة السنغافورية -منصب مرموق- أثناء خدمته في الخدمة العسكرية، ويتقن اللغة الصينية والإنجليزية، حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة كوليدج لندن قبل أن يتوجه إلى كلية هارفارد للأعمال، وحصل على ماجستير إدارة الأعمال وتدرب أيضًا في شركة فيسبوك العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي بينما كانت لا تزال شركة ناشئة، ويعتبر أحد اهم قادة عملاق الهواتف الذكية الصيني Xiaomi ، وكان المدير المالي ورئيس الأعمال الدولية، ويتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة TikTok حاليا في أعقاب استقالة سلفه كيفن ماير المفاجئة وسط محاولات إدارة ترامب لفرض بيع أصول TikTok الأمريكية.