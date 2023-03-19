حبس شاب عذب قططا ونشر الفيديو عبر «تيك توك» في باب الشعرية 

قررت النيابة العامة حبس الشاب المتهم بتعذب قطط، ونشر الفيديو عبر «تيك توك» في باب الشعرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطه الإجرامي، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات استغاثة رصدت عبر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتداول مقطع عبر تطبيق «تيك توك»، ضد أحد الأشخاص يقوم بتعذيب قطط، ونشرالفيديو عبر حسابه عبر تطبيق تيك توك، وبالتحريات أمكن ضبط المتهم وتبين انه عامل بمقهي مقيم في باب الشعرية، واعترف بارتكابه الواقعة على سبيل المزاح مع أصدقائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة المتهم بتعذيب قطط

من جهته، قال حسن شومان، المحامي، إن قانون العقوبات حدد في المادة رقم 355، أن تكون العقوبة «بالحبس مدة لا تزيد على سنة مع الشغل وغرامة مالية لا تزيد على 200 جنيه، على كل من قتل عمدا حيوانا من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أى نوع من أنواع المواشي، وكل من يقوم بسم حيوان من الحيوانات المشار إليها أو الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو حوض».

وأوضح «شومان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة رقم 356 من القانون ذاته، نصت على أنه «إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من 3 إلى سبع سنوات، ونصت المادة 357 من القانون، على عقوبة لاتزيد عن الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لا تزيد على 200 جنيه لكل من قتل عمدا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررا كبيرا، غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضرر كبير».

وضع الجناة تحت الملاحظة الأمنية، وأوضح المحامي أنّ القانون نص على «وضع الجناة مرتكبي هذه الجرائم في حق الحيوانات الأليفة، تحت ملاحظة الأجهزة الأمنية، مدة لا تقل عن عام أو لا تزيد على عامين».