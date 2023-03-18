القبض على شاب عذب قططا ونشر الفيديو عبر «تيك توك» في باب الشعرية

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق «تيك توك»، يتضمن قيام أحد الأشخاص بتعذيب قطط.

القبض على شاب

وقالت الداخلية، إنه عقب رصد استغاثة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من بعض المواطنين ضد أحد الأشخاص لقيامه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه عبر تطبيق تيك توك خلال تعذيبه لقطط.

وبتكثيف التحريات ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد وضبط المذكور، وتبين أنه عامل بمقهى مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وأقر بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح مع أصدقائه.

اتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.