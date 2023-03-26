7 مصاعب واجهها شابان في رحلة عمرة على موتوسيكل من دمياط.. أبرزها التقلبات الجوية

قصة مثيرة وجديدة من نوعها في دمياط، وهي السفر بالدراجات النارية «الموتوسيكلات» إلى دولة أخرى لآلاف الكيلومترات عبر طرق دولية طويلة في مغامرة صعبة.

الحكاية بدأت بعزم شابين بتجهيز دراجتين بخاريتين ونويا السفر لأداء العمرة في السعودية، وسافرا من دمياط إلى الحرم المكي والتى لاقت دهشة واستغرابا من أهالي دمياط وخارجها، ما جعلنا نرصد القصة فور وصولهم إلى أرض الوطن لمعرفة تفاصيل الرحلة.

7 مصاعب خلال الرحلة من دمياط إلى السعودية

وتنشر «الوطن» 7 مصاعب واجهت الشابين خلال رحلة السفر والعودة من مصر إلى السعودية بالموتوسيكلات حسب هيثم خليفة وأحمد بدير، رحالة دمياط، وهي كالتالي:-

- التقلبات الجوية أكثر الصعوبات التي مرت علينا في رحلتنا من دمياط إلى الحرم المكي هي التقلبات الجوية الشديدة، ورؤية الأربعة فصول خلال 25 يوماً، منها مناطق بها درجات الحرارة العالية وأخرى درجات الحرارة منخفضة.

- أوقات الانتظار كانت صعبة، خلال المرور على دول وكمائن تفتيش وكانت من أكثر المصاعب وقت الانتظار الطويل حيث كان لدينا الاشتياق والشغف للوصول إلى المملكة العربية السعودية وخاصة الحرم المكي، وكانت رحلة الذهاب أكثر مشقة من العودة التى كانت أسرع.

- 8 أيام في الأردن في رحلة العودة للاستراحة كي نتمكن من الاستمرار فى القيادة والرجوع والسفر لمسافات طويلة مرة إلا أننا شعرنا بطول وقت رحلة الرحلة.

- 8 ساعات مستمرة أكثر فترة قيادة بالموتوسيكلات على الطرق الدولية.

- القيادة والسفر على الطرق ليلاً كانت صعبة جداً.

- الوسائل التقليدية أقل تكلفة، حيث إن تكلفة رحلة السفر بالدراجة النارية أكثر تكلفة من الوسائل الأخرى كالطيارة والسفن والباصات، كما أن الإقامة في أكثر من دولة مكلف، بالإضافة إلى تكلفة العبارة ذهابا وايابا والإجراءات في الأردن والاستراحة في دول عدة والإقامة في استراحات على الطرق.

- وقت الرحيل من أصعب اللحظات النفسية التى واجهناها وقت رحيلنا من الحرم المكي أثناء مغادرة المكان الذي جئنا إليه عبر عدة دول في مشقة رحلة سفر طويلة.