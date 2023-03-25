10 جنيهات تراجعا في أسعار الدواجن.. والكيلو بـ 68 جنيها في المزرعة

سجلت أسعار الدواجن تراجعا بقيمة 10 جنيهات للكيلو، إذ بلغ سعر الكيلو في المزرعة نحو 68 جنيها، ليصل إلى المستهلك بنحو 77 إلى 78 جنيها، وفقا لما قالة سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، لـ «الوطن».

وأضاف «السيد»، أن أسعار الدواجن سجلت الأسبوع الماضي نحو 73 إلى 78 جنيها في المزرعة، لتتراجع اليوم بنحو 10 جنيهات وتسجل 68 جنيها، مؤكدا أن المفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التراجع في الأسعار.

أسباب تراجع أسعار الدواجن

وعن أسباب التراجع قال إن زيادة المعروض من الدواجن المحلية وقيام الحكومة باستيراد كميات كبيرة من الدواجن من الخارج كان له أثر إيجابي على تراجع الأسعار، إضافة إلى أن الحكومة قامت بالإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف قبل نحو شهر ونصف ويعتبر المعروض حاليا الدورة الثانية من الدواجن بعد الإفراج الجمركي عن الأعلاف.

تراجع أكبر في الأسعار بنهاية شهر رمضان المبارك

وأكد أنه من المتوقع أن تتراجع الأسعار بشكل أكبر عند نهاية شهر رمضان المبارك، في ظل تراجع أسعار الكتاكيت حاليا وتوفر كميات كبيرة من الأعلاف في الأسواق، موضحا أن سعر الكتكوت في حدود الـ 17 جنيها حاليا، بعد أن وصل إلى 23 جنيها قبل أسبوعين تقريبا، مطالبا بتوفير الأدوية ومدخلات الإنتاج بأسعار جيدة حتى ينعكس ذلك على سعر الدواجن في النهاية.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأسبوع الماضي، إتمام التعاقد مع دولة ‏البرازيل لاستيراد 25 ألف طن دواجن مجمدة.